Was Autos über ihre Fahrer wissen

Die Sache sah eindeutig aus. An einer Kreuzung mit Rechts-vor-links-Regelung hatte eine Autofahrerin den Wagen des von rechts kommenden Fahrers übersehen. Doch dann kam heraus: Der vorfahrtsberechtigte Fahrer war so schnell von rechts herangerauscht, dass die vermeintliche Unfallverursacherin gar nicht rechtzeitig reagieren konnte. Woher man das wusste? Durch die Datenaufzeichnungen in den jeweiligen Fahrzeugen. Hätte es nur die Fahrzeugspuren am Unfallort gegeben, wäre die Frau wohl schuldig gesprochen worden.