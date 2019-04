Zelluloid hat nicht ausgespielt

«La La Land» ist ein Musicalfilm, «Shoplifters» handelt von einer armen Familie, «Vice» schildert das Leben eines Politikers, in «Jurassic World» drohen bösar­tige Saurier. Die vier Filme haben eines gemeinsam: Sie wurden auf Zelluloid aufgenommen. Die aktuelle Referenzliste des Filmherstellers Kodak umfasst Produktionen aus allen Genres in Farbe und in Schwarzweiss. Das Material Film behauptet sich mit seiner Analogtechnik erstaunlich gut gegenüber der digitalen Konkurrenz. Von grossen Studios wie von Filmemachern mit begrenztem Budget wird noch ­tatsächlich «gedreht». Selbst Musikvideos von Beyoncé, Jay-Z oder ­Rihanna wurden auf 35-Millimeter-Film aufgenommen.