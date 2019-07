Amazons Sprachassistent birgt Risiken für Kinder

Der fraktionslose Bundestags-Abgeordnete Uwe Kamann, der das Gutachten angefordert hatte, sieht Handlungsbedarf. Die Politik müsse auf einer nachvollziehbaren Einwilligungserklärung bestehen, die Nutzer auf alle Gefahren hinweise. Das betreffe die «Übertragung und Nutzung der Daten sowie der Daten von Dritten, die sich zufällig im Raum befinden», sagte Kamann. Einmal ein Häkchen für alles zu setzen, reiche nicht.

Kamann hatte die Wissenschaftlichen Dienste explizit nach Alexa gefragt. Dieses Problem treffe aber nicht nur Amazon: «Bei allen sprachbasierten Aufzeichnungssystemen gibt es diesen kritischen Punkt.» Digitale Sprachassistenten wie Alexa, Siri von Apple oder der Google Assistant können Fragen beantworten, bestimmte Musik abspielen, Lebensmittel bestellen und andere Aufgaben erledigen. Sie eignen sich auch, um das Smart Home zu steuern.

So löschen Sie die Aufzeichnungen

Amazon speichert die Aufzeichnungen unbegrenzt und löscht die Daten nicht von selbst. Normalerweise werden die Daten von Maschinen ausgewertet. Im April deckte Bloomberg auf, dass Tausende Audioclips auch von Amazon-Mitarbeitern abgehört werden. Demnach sitzen Teams des Konzerns in verschiedenen Städten über den Globus verteilt und bearbeiten eine Auswahl der Aufzeichnungen. Angeblich werden teilweise auch sehr private Audionachrichten in grösseren Team-Meetings besprochen. In internen Chat-Kanälen würden amüsante Audioclips geteilt.

Wer die Daten auf Amazons Servern löschen will, folgt diesem Link, meldet sich mit seinem Konto an, wählt in der oberen Leiste Alexa-Datenschutz aus und klickt auf auf «Sprachaufnahmen-Verlauf überprüfen». Dort lassen sich einzelne oder alle Aufzeichnungen entfernen. Ausserdem kann das Löschen per Sprachbefehl («Alexa, lösche, was ich gerade gesagt habe» oder «Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe») aktiviert werden.