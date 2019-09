Das macht das Handy ­ungefragt den ganzen Tag

Es liegt auf dem Tisch, still, dunkel und leise, doch im Hintergrund ist unser Smartphone fleissig am Arbeiten. Auf zahlreichen Kanälen ist es permanent online, verbindet sich mit allen möglichen Servern, ohne dass wir viel davon ahnen. Es nimmt regelmässig mit der nächstgelegenen Mobilfunkantenne Kontakt auf, es empfängt GPS-Daten aus dem All, es sucht ständig nach Wi-Fi-Verbindungspunkten und Bluetooth-Geräten, oder es empfängt Signale über das eingebaute Mikrofon.