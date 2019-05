Die Sterne sind verrückt

Was würden die Astronomen in Brasilien und auf der Insel Principe messen? Newtons Wert von 0,87 Bogensekunden? Oder Einsteins Berechnung von 1,74? Eddingtons Kollege in Brasilien telegrafierte schliesslich «FINSTERNIS PRÄCHTIG» nach England, während Eddington auf Principe fast durchgehend in Wolken blickte. Doch die Gruppe in Brasilien hatte einen fatalen Fehler gemacht. Das Hauptinstrument hatten sie nachts auf die Sterne eingestellt. Mit auf­gehender Sonne heizte sich das Metallrohr des Teleskops auf, die Bilder wurden unscharf. Immerhin gelangen brauchbare Aufnahmen mit einem kleineren ­Ersatzinstrument.

Die Nachricht machte Einstein quasi über Nacht zur Ikone der Populärkultur.

Grosses Glück hatte hingegen Eddington. Die Wolkendecke lüftete sich kurz, und ihm gelangen zwei gute Aufnahmen. Allerdings konnte er keine Referenzbilder von den Hyaden ohne Sonne ­machen, weil ihn ein drohender Streik der Schifffahrtslinie zu einer vorzeitigen Abreise zwang. Eddington musste sich auf ältere Aufnahmen des Himmelsabschnitts verlassen, die in den Archiven der britischen Universitäten lagen.

Nach wochenlangen Auswertungen kamen im November 1919 die britische Astronomen­Vereinigung sowie die Royal ­Society in London zusammen. Die Messung aus Brasilien ergab eine Sternenverschiebung von 1,98 Bogensekunden, Eddingtons Wert lag bei 1,61. Beides war nah genug an Einsteins Vorhersage und weit genug weg von Newtons Wert, um die Wissenschaft in Aufruhr zu versetzen.

Doch gab es auch Zweifel. Ein Physiker der Royal Society soll mit dem Finger auf ein Ölporträt Newtons gezeigt haben mit den Worten: «Wir schulden es diesem grossen Mann, mit dem Gravitationsgesetz äusserst vorsichtig umzugehen.»

«Das Wichtigste seit Newton»

Tatsächlich basierten Eddingtons Berechnungen nur auf wenigen Sternen. Eine provisorische Auswertung der unscharfen Platten aus Brasilien schien zudem eine Verschiebung von nur 0,93 Bogensekunden zu zeigen, was näher bei Newton als bei Einstein lag. Bis heute ist Eddington daher den Verdacht nicht losgeworden, unliebsame Messwerte unterdrückt zu haben. Doch J.J. Thomson, der Entdecker des Elektrons, liess seiner Begeisterung bei dem Londoner Treffen freien Lauf: «Das ist das wichtigste Ergebnis der Gravitationsphysik seit Newton!»

Auch Einstein selbst hatte keine Zweifel. Noch vor der Präsentation in London hatte er seiner Mutter von «glücklichen Neuigkeiten» berichtet. Die Nachricht von den ersten Messungen im November 1919 machte Einstein quasi über Nacht zur Ikone der Populärkultur. Und es war in gewisser Weise die Geburtsstunde des Wissenschaftsjournalismus. Die Londoner «Times» titelte am 7. November 1919: «Revolution in der Wissenschaft: Neue Theorie des Universums». Zwei Tage später folgte die «New York Times»: «Lichter am Himmel alle verschoben» – die Menschheit brauche sich deswegen aber keine Sorgen zu machen.

Völlig in den Hintergrund rückten die Schwierigkeiten und die Zweifel, die mit der Messung 1919 auf Principe einhergingen.

1922 bestätigte eine weitere Expedition, diesmal von Australien aus, die Verschiebung der Sterne aufgrund der Raumzeitkrümmung der Sonne. Etwas Glanz fiel auf Eddington ab, aber nichts war vergleichbar mit Einsteins Ruhm. Für ­dessen Bekanntheit und Glorifizierung tat die Messung der verschobenen Sterne mehr als der Nobelpreis, den er 1922 ­erhielt – nicht für die Relativitätstheorie, sondern für vergleichsweise weniger spektakuläre Berechnungen zur Molekularbewegung und zum Fotoeffekt von 1905.

Völlig in den Hintergrund rückten die Schwierigkeiten und die Zweifel, die mit der Messung 1919 auf Principe einhergingen. Dabei wären sie ein Lehrbuchbeispiel für die Mühen und Widrigkeiten, mit denen auch heute noch neues Wissen erlangt wird.