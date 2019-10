Jetzt spricht der grosse Planetenjäger

Die beiden Forscher teilen sich die Auszeichnung mit dem Kanadier James Peebles, der wichtige Grundlagen der physikalischen Kosmologie gelegt hat.

Mayor und Queloz befanden sich Anfang Woche noch im Ausland: Mayor in Spanien, wo er am Donnerstag bei einer ESA-Tagung auftrat, Queloz an seinem zweiten Forschungssitz an der University of Cambridge in Grossbritannien.

Nun spricht Michel Mayor an der Universität Genf über die bahnbrechende Entdeckung, die sein Leben auf den Kopf stellte.