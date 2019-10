Zwei Schweizer Astronomen erhalten Physik-Nobelpreis

Es war eine Sensation, als die Genfer Astronomen Michel Mayor und Didier Queloz am 6. Oktober 1995 die Entdeckung des ersten Planeten bekannt gaben, der um eine ferne Sonne kreist. 51 Pegasi b ist sein Name. Seither wurden Tausende weitere Exoplaneten entdeckt, manche von ähnlicher Grösse wie die Erde.

Im vergangenen Jahr waren der Amerikaner Arthur Ashkin sowie der Franzose Gérard Mourou und die Kanadierin Donna Strickland für ihre bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik ausgezeichnet worden. Strickland war erst die dritte Frau in der Nobelgeschichte, die mit dem Physik-Nobelpreis geehrt wurde.

Seit der ersten Auszeichnung 1901 wurden bislang 210 Preisträger in der Kategorie geehrt. Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen (rund 908'000 Franken).

Am Freitag der Friedensnobelpreis

Die Nobelwoche war am Montag mit der Bekanntgabe des Medizin- Nobelpreises gestartet, den in diesem Jahr die beiden US-Amerikaner William Kaelin und Gregg Semenza sowie Peter Ratcliffe aus Grossbritannien erhielten. Sie haben molekulare Mechanismen entdeckt, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen und sich daran anpassen.

Von Mittwoch bis Freitag werden die Preisträger in den Kategorien Chemie, Literatur – diesmal sowohl einer für 2018 als auch einer für 2019 – sowie Frieden bekanntgegeben. Am Montag folgt schliesslich die Verkündung des Wirtschafts-Nobelpreises. Offiziell geehrt werden die Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, in Stockholm und Oslo.

Die bisherigen Schweizer Nobelpreisträger für Physik

1987: Karl Alexander Müller für die Entdeckung der Supraleitung in keramischen Materialien 1986: Heinrich Rohrer für die Entwicklung des Raster-Tunnel-Mikroskops 1952: Felix Bloch (CH/USA) für die Entdeckung der Kerninduktion 1945: Wolfgang Pauli (A/CH/USA) für die Entdeckung des Ausschliessungsprinzips 1921: Albert Einstein (D/CH/USA) für die Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Lichts 1920: Charles Edouard Guillaume für die Entdeckung der Anomalien bei Nickelstahllegierungen und Präzisionsmessungen in der Physik