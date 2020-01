So ein Bild schafft heute jeder

Tim Harrell schafft das, ohne selbst anwesend zu sein. Alle paar Wochen kommt er vorbei, um seine Wildtierkameras in den Sümpfen Floridas einzusammeln – um zu sehen, was wenige Menschen jemals zu Gesicht bekommen. Seine Sichtungen postet er dann auf Youtube.

Forscher spürten gleich mehrereExemplare des Vietnam-Kantschils auf. Das Säugetier galt eigentlich als ausgestorben.

Man muss aber nicht in Florida wohnen, um mithilfe der kleinen, in Tarnfarben gehaltenen Kästen einem Reh in die Augen zu schauen. Die Beobachtung von Tieren mit Wildtierkameras klappt auch in hiesigen Gefilden – und selbst auf der hauseigenen Terrasse, im Garten oder, besonders ertragreich, am Futternapf des frei laufenden Katers.

Der Aufwand ist vergleichsweise gering, viele wetterfeste Selbstauslöserkameras lassen sich heute online bestellen, sind rasch mit Batterien und einer Speicherkarte bestückt und schliesslich an einen Baum oder Pfosten geschnallt. Und es lohnt sich, denn wer ahnt schon, wie sich nachts, wenn der Mensch schläft, die Hoheitsverhältnisse ändern. Da teilen sich Igel und Waschbär in trauter Zweisamkeit das Katzenfutter, streift der Fuchs immer wieder durch das vermeintlich fuchssichere Hühnergehege.

Überraschende Entdeckung

Fachleute setzen Wildtierkameras seit längerem ein. Musste man sich beim Monitoring früher auf die Deutung von Spuren verlassen, erfassen die Kameras die Tiere heute direkt. Das erlaubt teilweise sogar eine individuelle Beschreibung der Tiere – und es hilft auch der Forschung. Andreas Wilting vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin hat mit Studienleiter An Nguyen vor wenigen Wochen eine Entdeckung im Fachmagazin «Nature Ecology and Evolution» veröffentlicht, die Wildtierkameras im Süden Vietnams ermöglicht hatten.

Das Forscherteam spürte mithilfe von 30 Kameras gleich mehrere Exemplare des Vietnam-Kantschils auf. Das Säugetier galt eigentlich als ausgestorben. Lokale Augenzeugen hatten zwar berichtet, das rehartige Wesen gesehen zu haben. Doch niemand konnte diese Berichte auch überprüfen. Das hasengrosse Hirschferkel mit der silbernen Fellzeichnung war erst auf den gestochen scharfen Bildern der modernen Fotofallen klar zu erkennen. «Es sind immer noch wenige Exemplare, die streng geschützt werden müssen», sagt Wilting.

Wurde dank einer Wildtierkamera in Vietnam wiederentdeckt: das Vietnam-Kantschil. Foto: AFP

Dem digitalen Fortschritt billigt er einen entscheidenden Anteil an der Entdeckung zu. «Klassische Fotofallen haben mit analogen Filmen gearbeitet, da passten 36 Aufnahmen drauf.» Die Wildtierkameras hingegen zeichnen Tausende Bilder und Hunderte Videos auf.

Weniger glücklich ist Wilting allerdings über den Freizeithype um die Trailcams, denn der habe technische Konsequenzen. «Die Weiterentwicklung dieser Kameras ist heute vollständig auf die Bedürfnisse von Jägern und Hobbynutzern ausgerichtet», sagt der Forscher. So seien lichtstarke Blitze von diesen Zielgruppen unerwünscht, wegen der Auffälligkeit der Kameras und weil helle Blitze die Tiere verschrecken könnten. Die meisten neuen Geräte arbeiten daher mit Infrarot oder sogar Schwarzlicht. Das gilt auch für die Kameras des US-Jagdwaffenherstellers Browning, für die Tim Harrell mit seinen Youtube-Videos nicht gerade die schlechteste Reklame macht.

Fotofalle: Bär im Schweizerischen Nationalpark, 2017. Foto: Keystone

«Für die Wissenschaft ist helles Blitzlicht jedoch essenziell, um Tiere wie das Kantschil eindeutig identifizieren zu können», sagt Wilting. Dazu komme, dass die meisten Kameras auch in ihrer Wettertauglichkeit auf kühlere, trockenere Bedingungen ausgerichtet seien.

«Wir haben praktisch keine Geräte, die für tropische Regenwälder geeignet sind», sagt Wilting. Länger als 60 Tage könne man sich deshalb nicht darauf verlassen, dass die Elektronik dem eingedrungenen Wasser in der Wärme standhält. Danach müsse man die Geräte trocknen, einige gehen trotzdem kaputt. «Wir würden uns Kameras wünschen, die unter diesen Bedingungen länger halten, um Tiervorkommen längerfristig dokumentieren zu können.» Nach Wiltings Aussage gibt es bislang allerdings nur eine ­Organisation, die sich der Entwicklung solcher speziellen Forschungskameras gewidmet hat.