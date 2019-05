Staus nehmen wegen Uber zu

Ohne Uber und Co. hätte es diese Autofahrten demnach also gar nicht gegeben. In der Realität sind jedoch mehr Fahrzeuge unterwegs, die so die Staugefahr erhöhen.

Auslöser dieser Entwicklung ist der Preis: Oft sitzen Privatpersonen am Steuer ihres privaten Autos, die daher eine Fahrt deutlich billiger als ein Taxi ­anbieten und so Menschen befördern, die sich ein Taxi normalerweise nicht leisten können oder wollen. Trotzdem aber ist der Fahrer ähnlich wie bei Taxis und Bussen immer noch der grösste Kostenfaktor.

Staus liessen sich verringern, wenn man gewisse Strecken zur Rushhour mit einer Gebühr belegt.

Gemeinhin gelten Fahrdienstvermittler mit lebenden Fahrern daher auch als Brücken-Technologie zu autonomen Autos: Sobald die Technik so weit ist, ruft die App dann ein Fahrzeug, das ohne Fahrer vollautomatisch unterwegs ist und so die Fahrkosten ganz erheblich drückt. Steigt mit den autonomen Autos ohne Fahrer dann also auch die Häufigkeit von Staus enorm an?

«Auch unsere Modelle zeigen, dass dann Fussgänger und ­Radfahrer zu den neuen Verkehrsmitteln wechseln und so der Verkehr weiter zunimmt», bestätigt Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin (TUB) diese Überlegung zunächst einmal. Ähnlich wie die Kollegen ­­in den USA bilden die Forscher die Stadt Berlin und ihren Verkehr in Computern nach.

Projekt Sammeltaxi

Ohne Probleme und lange politische Diskussionen können die TUB-Forscher daher diverse Massnahmen im Computer ­testen, die später die Mobilität der Zukunft in der realen Welt steuern und so negative Auswirkungen wie zusätzliche Staus verhindern sollen. Die Ergebnisse der Forscher geben den Verwaltungen und Politikern dann eine gute Grundlage, auf der sie ihre Entscheidungen treffen können.