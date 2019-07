Wenn Poker-Legenden verzweifeln

«Lady Luck», wie die Amerikaner sagen, kann zwar phasenweise sehr ungleiche Karten austeilen, und, klar, vier Asse sind besser als eine Strasse. So kann es durchaus passieren, dass ein blutiger Anfänger zwischendurch einen dicken Stapel Chips einschiebt. Doch über viele Spiele und längere Zeiträume hinweg wird die Glücksgöttin, so will es das mathematische Gesetz der grossen Zahlen, alle Spieler gleichbehandeln (ausser es wird gemogelt). Und dann zeigt sich, wer Poker meistert.

Anfangs spielte die Software gegen sich selbst – und zwar wie ein Volltrottel. Doch aus jeder Schramme lernte sie für ihr Spiel gegen reale Gegner.

Es ist kein Wunder, dass in der internationalen Szene einige Spielernamen immer wieder auf vorderen Turnierrängen auf­tauchen. Doch von nun an muss der Pokerspruch mit dem Deppen erweitert werden: Sobald Pluribus mitspielt, ist jeder andere ein Depp.

Pluribus ist eine Software. Sie wurde von Forschern der amerikanischen Carnegie Mellon University in Pittsburgh sowie dem Labor für künstliche Intelligenz (KI) von Facebook in New York erschaffen. In einem 10'000 Runden dauernden Pokermarathon besiegte der Algorithmus mehr als ein Dutzend internationale Pokerprofis, von denen jeweils fünf gleichzeitig gegen die Maschine antraten. Unter ihnen waren Pokerlegenden wie Chris Ferguson, den die Szene wegen seiner Haarpracht «Jesus» nennt, und Darren Elias, der bereits viermal die World Poker Tour gewonnen hat.

Ein komplexes Spiel

Eine von denselben Forschern entwickelte KI-Software namens Libratus war bereits 2017 im Poker erfolgreich – allerdings nur im Eins-zu-eins-Wettkampf, dem Heads-up. Pluribus bewies seine Dominanz nun in Mehrspieler-Partien gegen fünf menschliche Profis gleichzeitig. Wie das Programm seine Pokerfähigkeiten erlangt hat, beschrieben die Computerexperten in der vergangenen Woche im Fachblatt «Science».

Ein wesentlicher Unterschied zu Schach, Dame oder Go besteht in der Unvollständigkeit der Information. Die Brettspiele, bei denen die gesamte Stellung für alle sichtbar ist, lassen sich – zumindest theoretisch – mit genügend Rechenkraft vollständig durchkalkulieren. Im Poker gibt es unbekannte Information, allem voran die Karten der Gegner.