Wie ein Physiker das Rezept für die Wasserstoffbombe verlor

Schreckmomente dieser Art kennt wohl jeder: In Gedanken versunken, lässt man das Portemonnaie, das Handy oder ein wichtiges Dokument liegen. Bis man es merkt, ist der Zug schon abgefahren oder das Restaurant geschlossen. Man langt sich an den Kopf: Wie kann man nur so dumm sein? Und verdammt nochmal, was nun?