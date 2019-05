Wo sie schwarze Löcher belauschen

«Seit dem letzten Durchgang haben wir unsere Messgenauigkeit nochmals um 40 Prozent steigern können», sagt O’Reilly. Deshalb kommen nun beinahe im Wochenrhythmus Meldungen von Entdeckungen. Die erste im September 2015 galt noch als absolute Sensation. «Aber so ist der Mensch», sagt O’Reilly, «was an einem Tag völlig aussergewöhnlich ist, wird schon bald zur Randnotiz.» Den Tanz der schwarzen Löcher kann das Ligo Livingston nun in bis zu einer Distanz von 2 Milliarden Parsecs belauschen. Das ist ziemlich weit draussen im Universum. Ein ­Parsec entspricht 3,2 Lichtjahren (ein Lichtjahr = 9,46 Billionen Kilometer). Die Signale der Gravitationswellen sind so schwach, dass es erst in den letzten Jahren technisch überhaupt möglich wurde, sie nachzuweisen.

Wenn eine Gravitationswelle durch das Ligo huscht, verändert sie kurzzeitig die Länge der beiden rechtwinkligen Arme. Ein Arm verkürzt sich leicht, der andere wird etwas länger. Weil diese Veränderungen aber so mikroskopisch klein sind, brauchen die Forscher hochsensible Messvorrichtungen. Vom Zentrum des rechten Winkels schiessen sie Laserstrahlen in beide Arme, ein Spiegel reflektiert das Licht am Ende der Tunnel. Beide Strahlen treffen, ohne Gravitationswellen, im exakt gleichen Moment wieder am Ausgangspunkt ein.

Ist dies nicht der Fall, könnte die Abweichung von einem grossen Ereignis weit draussen im All erzählen. Die Betonung liegt allerdings auf «könnte», denn die Störquellen sind zahlreich. Viele sind menschengemacht. «Der Holzschlag in den Wäldern macht uns zu schaffen», sagt O’Reilly. Er arbeitet schon seit 2002 hier, damals nahm das ­Ligo-Observatorium mit noch viel einfacherer Ausstattung seinen Betrieb auf.

Um sie vor Erschütterungen zu schützen, sind die Messvorrichtungen in den Tunneln an Pendeln aufgehängt. «Viele menschengemachte Erschütterungen schwingen zwischen 1 und 10Hertz, die Pendel bieten in diesem Bereich einen recht guten Schutz.» Doch die Naturkräfte halten sich nicht an diese Regel. Erdstösse sind in dieser Region zwar selten. Trotzdem gibt es für uns nicht wahrnehmbare mikroseismische Schwingungen von den heranbrandenden Wellen des Golfes von Mexiko, auch wenn dieKüste mehr als 100Kilometer entfernt liegt. «Sie lösen Schwingungen mit einer Frequenz von sechs Hertz aus, da können wir nur bedingt dagegenhalten», sagt O’Reilly.

«Ein kurzes Wuoop»

Doch wie wissen die Forscher überhaupt, wonach sie suchen? Ein wichtiges Hilfsinstrument ist dabei Einsteins Theorie. «Die Berechnungen sind zwar sehr komplex, aber sie geben uns trotzdem einen Anhaltspunkt.» So habe das Team eine Datenbank mit Vorlagen von Wellenformen erstellt. Mit diesen Schablonen versuchen sie die eigentlichen Schätze aus der Masse des Rauschens herauszufiltern. Sie werden dann einer eingehenden Prüfung unterzogen. Je schwerer die Massen sind, die miteinander kollidieren und verschmelzen, umso kürzer ist das Signal, das man messen kann. Bei zwei schwarzen Löchern kann es beispielsweise nur 0,1 Sekunden dauern. «Das ist dann ein kurzes Wuoop», sagt O’Reilly und zieht den Ton gegen Ende in die Länge und nach oben.