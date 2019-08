Wohneigentum wird unerschwinglich? Gut so!

Von Mathias Binswanger (publiziert am Fri, 23 Aug 2019 03:00:38 +0000)

Vor einigen Tagen gingen alarmierende Berichte durch die Schweizer Presselandschaft. Es hiess:

Schweizer verdienen zu wenig Geld fürs Eigenheim. Da die Preise für Wohneigentum immer mehr

steigen und gleichzeitig die Bestimmungen zur Vergabe von Hypothekarkrediten immer schärfer

würden, könnten sich immer weniger Schweizer Wohneigentum leisten.

Alle diese Meldungen, die etwa im Blick oder in 20Minuten erschienen, bezogen sich auf eine Studie

der Raiffeisenbank.

(https://www.raiffeisen.ch/content/dam/wwwmicrosites/casa/infografiken/immostudie-q319/de-

studie-q319-pdf.pdf. Dort konnte man folgendes lesen: In der Schweiz verlangen Banken

normalerweise für einen Hypothekarkredit für selbstgenutztes Wohneigentum, dass 20% des

Kaufpreises aus Eigenmitteln finanziert werden. Gehen wir von durchschnittlichen Preise für ein

Einfamilienhaus mit 5 Zimmern aus, dann kostet dieses zurzeit durchschnittlich etwas mehr als 1

Million Franken. Demzufolge muss ein Haushalt etwas mehr als 200^000 Franken an Vermögen für

einen Hypothekarkredit besitzen. Gemäss Zahlen der Eidgenössischen Steuerverwaltung liegt das

Vermögen von 71 Prozent der Bevölkerung aber unterhalb dieses Schwellenwerts. Daraus kann man

die Schlussfolgerung ziehen, dass sich 71 Prozent der Menschen ein Eigenheim nicht mehr leisten

kann. Diese Zahl war auch in allen Medien zu lesen.

Nicht zu lesen in den Medien war hingen, dass die Raiffeisenstudie diese Zahl in ihrer Studie stark

relativiert. So sind beim Kauf von Wohneigentum meist 2 Personen beteiligt, wodurch sich das

Haushaltsvermögen bereits verdoppelt Und auch die vielen durch Erbschaften erlangten Vermögen

erhöhen die tatsächlich vorhandenen Vermögen nochmals deutlich. In der Realität besitzt die Zahl

von 71 Prozent somit kaum Bedeutung.

Doch die Raiffeisen-Studie bringt noch eine zweite Zahl ins Spiel. Diese betrifft die sogenannte

kalkulatorische Tragbarkeit. Möchte ein Schweizer Haushalt ein Einfamilienhaus für CHF 1 Millionen

erwerben, muss er für die Hypothek von CHF 800‘000 ein Jahreseinkommen von mindestens CHF

176‘000 aufweisen. Erst ab diesem Einkommen ist sichergestellt, dass die im Rahmen der

Sellbstregulierung der Banken verwendeten kalkulatorischen Hypothekarzinsen von durchschnittlich

5% sowie je 1% des Belehnungswertes für Amortisation und Unterhalt nicht ein Drittel des

Haushaltseinkommens übersteigen. Das Einkommen von CHF 176‘000 wird aber von einer Mehrheit

der Haushalte nicht erreicht. Die Tragbarkeitsregeln erweisen sich, wie die Raiffeisenbank schreibt

„als unüberwindbare Hürde für die meisten Haushalte.“

Nun mutet dieser Befund zunächst seltsam an. Sind Hypothekarkredite heute nicht so günstig wie

noch nie und damit für immer mehr Menschen erschwinglich? Müssten sich dann nicht immer mehr

Menschen ein Eigenheim leisten können? Die Antwort lautet: grundsätzlich ja, aber wir befinden uns

in einer schizophrenen Situation. Die tiefen Hypothekarzinsen haben in der Schweiz tatsächlich einen

eigentlichen Immobilienboom ausgelöst. Die Summe aller ausstehenden Hypothekarkredite hat sich

seit 2000 mehr als verdoppelt. Schweizer Haushalte sind deshalb mittlerweile durchschnittlich höher

verschuldet als in allen andern Ländern.

Ein solcher Boom bei den Hypothekarkrediten führt logischerweise auch zu enormen

Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt So sind die Preise für Eigentumswohnungen in der

Schweiz seit 2000 um rund 90‘ Prozent gestiegen und bei Einfamilienhäusern um etwa 80 Prozent. In