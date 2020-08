Keine Angst vor ungewohntem Publikum: Florian Schroeder vor den staatskritischen «Querdenkern». Foto: Jens Kalaene (Keystone)

Im Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit. Um den Humor ist es zu dem Zeitpunkt meist schon geschehen, und davon sind wir nicht mehr weit entfernt. So etwa am Wochenende in Stuttgart. Eingeladen zur Querdenken-Demo von Corona-Skeptikern, belieferte der Komiker Florian Schroeder sein Publikum nicht mit den erwarteten Gags zur Maskenpflicht, sondern hob zu einer ernst gemeinten Rede über Hegel, das Grundgesetz und Redefreiheit an.