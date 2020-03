Leserfrage – Wozu wurde der Torf verwendet? «Forum»-Leser Klaus Maurer aus Aeschau rätselt über ein altes Bild.

Diese Aufnahme aus den 1930er Jahren wirft Fragen auf. zvg

«Forum»-Leser Klaus Maurer aus Aeschau wird aus einer alten Aufnahme nicht schlau. «Das Foto zeigt eine Ladung Torfballen, die mit Pferdegespann vom Bahnhof Niederscherli in die Landi Oberbalm geführt wurde», schreibt er. Aufgenommen wurde das Bild in den frühen 1930er-Jahren. Klaus Maurer möchte nun wissen, wozu der Torf damals verwendet wurde. Er hofft, dass jemand aus der Leserschaft ihm weiterhelfen kann. Kennen Sie die Antwort? Dann schreiben Sie an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Torfballen). Geben Sie bitte Ihren Vornamen, Ihren Namen sowie Ihre vollständige Adresse an. (nis)