Kommentar zu «Germany’s Next Topmodel» – Würdigt endlich ihre Leistung Zum 15. Mal wird Deutschlands Topmodel gekürt. Die Sendung wird seit je bespöttelt: Noch immer nimmt die Gesellschaft weibliches Können zu wenig ernst. Meinung Salome Müller

15 Jahre «Germany’s Next Topmodel»: Die Kandidatinnen sind schön. Aber auch stark und ehrgeizig. Foto: ProSieben

Sie trippeln hintereinander her, tragen das gleiche Outfit und eine schöne Frisur, die Arme und Beine sind entblösst. Sie legen sich nebeneinander auf den Boden, stützen eine Hand in die Hüfte und schieben ihr Becken in die Höhe. Sie traben auf der Stelle und rennen los, sobald es ihnen befohlen wird. Lächerlich?