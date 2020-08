Zum FC Wil – YB verleiht zwei Talente in die Challenge League Verteidiger Jan Kronig (20) und Stürmer Samuel Ballet (19) werden die nächste Saison auf Leihbasis beim FC Wil in der Challenge League bestreiten.

Im YB-Nachwuchs war Jan Kronig Captain und gehörte in Schaffhausen zum Stammpersonal: Auf seine Chance in der ersten Mannschaft muss der Verteidiger aber noch warten. Foto: Manuel Zingg

Der 20-jährige Jan Kronig spielte schon in der abgelaufenen Saison in der Challenge League – auf Leihbasis beim FC Schaffhausen. Für die Munotstädter absolvierte er 30 Einsätze. Wie der BSC Young Boys mitteilt, wird der Verteidiger auch in der kommenden Saison verliehen: an den FC Wil.

Mit Kronig wechselt auch Samuel Ballet leihweise in die Ostschweiz: Der Stürmer aus der YB-U21 durfte Mitte Februar sein Debüt in der ersten Mannschaft feiern. Und zwar äusserst erfolgreich: Der heute 19-Jährige erzielte bei der 1:2-Niederlage in Lugano in der Schlussminute den Berner Anschlusstreffer.

Erster Treffer beim ersten Spiel in der Super League: Samuel Ballet geht in der kommenden Saison für Wil auf Torejagd. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

mb/pd