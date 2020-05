Kommentar zur Corona-Zensur – Youtube und Facebook verletzen unsere Freiheit In den USA werden abweichende Meinungen zur Pandemie zunehmend unterdrückt. Das ist fatal und darf in der westlichen Kultur keine Schule machen. Meinung Martin Suter

Illustration: Kornel Stadler

Richard Stengel war einmal Chefredaktor des «Time»-Magazins, dann diente er der Obama-Regierung als Propagandist gegen islamische Terroristen. Heute will Stengel das Recht auf freie Meinungsäusserung in den USA einschränken. Der erste Zusatzartikel zur US-Verfassung schütze keine «falschen Aussagen über ein Virus, wenn sie die Gesundheit der User gefährden», sagte er am Donnerstag.