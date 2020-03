Zum Schutz vor dem Coronavirus – Zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Corona-Verdacht In Steffisburg können sich Personen mit Verdacht auf das Corona-Virus ab sofort an einer zentralen Anlaufstelle in der Nähe der Gemeindeverwaltung melden. UPDATE FOLGT

Die MediZentrum Landhaus Steffisburg AG und die MediZentrum Burgergut Steffisburg AG betreiben ab heute Dienstag in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Steffisburg auf dem Werkhof-Areal am Höchhusweg eine Abklärungsstation für mögliche Patienten des Corona-Virus in speziell dafür bereitgestellten Containern.

Die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus sei ernst zu nehmen, das Risiko für die Bevölkerung aber noch moderat, schreibt die Gemeindeverwalung in einer Mitteilung. Aber: «Da im weiteren Verlauf Corona-Erkrankungen auch bei Menschen ohne Auslandaufenthalt häufiger werden, haben die MediZentren beschlossen, zum Schutz der Bevölkerung und insbesondere der älteren und/oder gesundheitlich angeschlagenen Patienten sowie des medizinischen Personals Massnahmen zu treffen.»

( pd/maz )