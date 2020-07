Hoteliers klagen über Benachteiligung – Zoff in Davos und Klosters: Wettbewerbskommission ermittelt Hoteliers hegen den Verdacht, die Davos Klosters Bergbahnen nutzten ihre marktbeherrschende Stellung, um ihren 22 betriebseigenen Hotels Gratis-Skipässe zuzuschanzen, während die anderen Hotels den vollen Preis zahlen. Peter Burkhardt

Nur eine Minderheit der Davoser Hotels erhält von der lokalen Bergbahnbetreiberin Gratis-Skipässe für ihre Gäste. Die Mehrheit geht leer aus. Foto: Ivo Scholz (swiss-image.ch)

Wer in Davos oder Klosters Ski fahren und übernachten will, tut Letzteres am besten in einem der 22 Hotels und 2 Resorts, die den Davos Klosters Bergbahnen AG gehören. Denn sie können ihren Gästen die Skipässe gratis abgeben, da sie der Muttergesellschaft nichts dafür zahlen.