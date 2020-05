Architektur in Zürich – Zu Hause in den Ferien Ein Buch dokumentiert erstmals die Geschichte der Zürcher Baugenossenschaft Neubühl, die eng mit der gleichnamigen Siedlung verknüpft ist. Daniela Meyer

Das neue Buch «Im Dorf vor der Stadt» beleuchtet die Genossenschaft hinter der legendären Siedlung Neubühl am Zürcher Stadtrand. Foto: Yuri Palmin

Wer dazu verdonnert ist, den Frühling in den eigenen vier Wänden zu verbringen, profitiert am meisten von einer geräumigen Wohnung mit Balkon oder Garten. Besonders gross sind die Wohnungen in der Werkbundsiedlung Neubühl am Zürcher Stadtrand zwar nicht. Aber die parkähnliche Umgebung und die privaten Gärten dürften derzeit eine besondere Wertschätzung erfahren.