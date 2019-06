Zürich und seine «Fantastic People»

Der Magazin-Lounge fand letzte Woche in einem leeren Ladenlokal an der Langstrasse statt, ganz in der Nähe des Studio Achermann. Das Bild rechts zeigt Beda Achermann mit Alex, einem Freund, der an der Langstrasse lebt und den er an die Vernissage eingeladen hat. Bild links: Die erste Ausgabe von Zurich The Magazine, erhältlich über: The Zurich Magazine

Walter Pfeiffer

«Walter Pfeiffer ist ein langjähriger Wegbegleiter von mir. Mit ihm zu arbeiten ist immer freudig und lustig. Das sieht man auch in der Blau-Weiss Geschichte, die wir für das «Zurich Magazine» gemacht haben. Sein unvergleichlicher Humor dringt immer wieder durch, so hat er sich im Magazin gar mit einem falschen Bart portraitieren lassen.»

(Foto: Walter Pfeiffer)

Birchermüesli

«Da das Birchermüesli für mich ein alter Meister ist, habe ich es von der New Yorker Fotografin Sharon Stone fotografieren lassen. Ihre Fotos erscheinen oft im T-Magazine von der New York Times – sind wie die Bilder der alten Meister.»

(Foto: Sharon Core)

Lee Scratch Perry

«Der Musiker und Künstler war für diese Aufnahme zum ersten Mal in einem Kunstmuseum. Dabei hatte er erst gerade selbst eine grosse Ausstellung im Swiss Center in New York. Dort kamen über tausend Menschen an die Eröffnung und in der Schweiz kennt ihn fast niemand! Dabei lebt er schon sehr lange hier und ist weltbekannt.»

(Foto: Marc Asekhame)

Shirana Shahbazi

«Wir arbeiten schon lange und immer wieder zusammen. Mir gefällt, dass die Fotografin und Künstlerin sehr international denkt und arbeitet. Sie hat übrigens auch gerade den Meret Oppenheim Preis gewonnen, den wichtigsten Schweizer Kunstpreis.»

(Foto: Marc Asekhame)

Sky Divers

«Ist es nicht grossartig, dass man hier denkt, man wäre in Acapulco, dabei springen die Männer mitten in der Stadt von der Quaibrücke!»

(Foto: Jeff Burton)

Kronenhalle

«Mir war es wahnsinnig wichtig, der Kronenhalle das grosse Leben zu geben, das zu ihr passt. So füllten wir sie mit jungen und glamourösen Menschen, die der Schweizer Starfotograf Michel Comte als Jet Set, ganz in der Manier von Studio 54 und dem New York von Andy Warhol fotografierte.»

(Foto: Michel Comte)

Das Magazin «Zurich The Magazine» kostet 12 Franken und ist erhältlich über: The Zurich Magazine.

