SBB müssen beim Flughafen vier Züge abschleppen

Die SBB-Strecke zwischen Zürich-Oerlikon und dem Flughafen ist zurzeit eingeschränkt. Grund für die Einschränkungen ist ein Kurzschluss beim Bahnhof Opfikon. Es müsse mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen gerechnet werden, heisst es auf der Seite der SBB. Die S-Bahnzüge verkehren inzwischen wieder planmässig.

Wieso es zum Kurzschluss kam, ist noch unklar. Der Strom konnte zwar nach einer Viertelstunde wieder eingeschaltet werden. Betroffen vom Zwischenfall sind drei S-Bahnen sowie ein ICN. Die Züge mussten von Lösch- und Rettungszügen abgeschleppt werden.

Beim Kurzschluss erlitt die Fahrleitung einen Defekt und muss repariert werden. Die Arbeiten werden bis in die Abendstunden dauern. Bis dahin ist die Strecke zwischen Oerlikon und Flughafen nur auf einem Gleis befahrbar.

Schlechte Stimmung in stehender S2

Ein Leser-Reporter berichtete aus einer stehenden S2 Richtung Flughafen auf der Höhe Airgate in Oerlikon. Der Zug stehe schon seit einer halben Stunde an Ort und Stelle, die Türen seien geschlossen. Viele Fahrgäste müssen zum Flughafen und seien in Eile, die Stimmung sei entsprechend schlecht.

In 2 trains to the airport i have to go out bad bad @sbbnews #whogivemethemoneyback #sbb #zurich #oerlikon pic.twitter.com/hVrSUQDSkd