Stromausfall legt Züge zum Flughafen Zürich lahm

Die SBB-Strecke zwischen Zürich Oerlikon und dem Flughafen ist zurzeit für den Bahnverkehr unterbrochen. Es muss mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen gerechnet werden, heisst es auf der Seite der SBB. Als Grund wird ein Stromausfall genannt.

Ein Leserreporter berichtet aus einer stehenden S2 Richtung Flughafen auf der Höhe Airgate. Der Zug stehe schon seit einer halben Stunde an Ort und Stelle, die Türen seien geschlossen. Viele Fahrgäste müssen zum Flughafen und seien in Eile, die Stimmung sei entsprechend schlecht.

In 2 trains to the airport i have to go out bad bad @sbbnews #whogivemethemoneyback #sbb #zurich #oerlikon pic.twitter.com/hVrSUQDSkd