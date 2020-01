Der Tiktok-Schock

Grosse Aufregung herrschte am Freitag im Glattzentrum in Wallisellen. Die beiden deutschen Tiktok-Stars Firat und Luana hatten zum Fantreffen im Einkaufszentrum aufgerufen – und die Fans kamen in Scharen. Statt der erwarteten 500 bis 800 Personen kamen an die 3000 – mehrheitlich Kinder und Jugendliche, die sich laut den Verantwortlichen im Glattzentrum «völlig überdreht» aufgeführt hatten, sodass der Event aus Sicherheitsgründen abgebrochen wurde. Das sorgte vor allem bei den deutschen Tiktokern für Ärger; sie gaben die Schuld für das Chaos den Schweizer Tiktokern. Diese hätten den Anlass als Trittbrettfahrer besucht, um sich selber in Szene zu setzen. Nun herrscht Streit an der Tiktok-Front, es wurde mit Anzeigen gedroht.