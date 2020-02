Ich hasse dieses Training, verdammt! Stöhnen oder fluchen Sie beim Training? Dann sollten Sie wissen: Alle hassen das. Aber geht es wirklich ohne? Michèle Binswanger

Wenn Sie ab und zu in die Sauna gehen, kennen Sie ihn: das Ekelpaket, das sich abschweisst, indem es seine Transpiration mit laut schmatzendem Geräusch in der Gegend rumspritzt. Im Gym gibt es eine analoge Entsprechung. Es handelt sich um den Stöhner, den Grochzer und Ächzer. Er hebt nicht einfach Gewichte, sondern begleitet das lautmalerisch mit quasisexuellen Geräuschen. Jeder hasst ihn. Es gibt Dutzende von Blogs, die solches Verhalten als No-go geisseln. Ich hasse ihn auch. Bis ich es selber bin.

Kenner dieses Blogs wissen: Ich schwöre auf das Prinzip Progressive Overload, was bedeutet, über eine gewisse Zeit mehr zu leisten. Mehr Gewicht aufzuladen, mehr Wiederholungen zu machen. Den Muskel zu belasten, bis er seinen Dienst versagt. Das erfordert vollen Einsatz und Schmerztoleranz – «No pain, no gain» heisst die Devise. Entsprechend laut wird es dabei manchmal. Meistens beginne ich zum Ende der ersten Sätze mit leisen Stöhngeräuschen, die sich mit zunehmender Ermüdung zu wütenden Ausrufen steigern können. Und ich ächze nicht nur, ich fluche auch gern, schimpfe oft wie ein Rohrspatz mit Tourettesyndrom, wenn ich die Gewichte zur Seite lege. In ganz schwachen Momenten lasse ich mich zu Boden fallen und verdrücke ein paar selbstmitleidige Tränchen vor Erschöpfung. Das ist zwar lächerlich und peinlich, aber es hilft. Ein bisschen herumschreien oder aus Selbstmitleid weinen wirkt so befreiend wie eine Ayahuasca-Kur. Und weil ich meistens in meinen eigenen vier Wänden trainiere, stört es höchstens meine Kinder.