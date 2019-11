Warum Masochisten bessere Sportler sind

Wer einen Sport ernsthaft betreibt, entwickelt oft ein Liebesverhältnis dazu. Ich wuchte gern schwere Hanteln herum und bin total verliebt in diese doch eher simpel anmutende Beschäftigung. Die natürlich viel mehr ist als das. Dasselbe hätte ich vor ein paar Jahren auch über Laufsport oder Klettern gesagt und es wäre ebenso so wahr gewesen. Denn wie sich Beziehungen zu Menschen wandeln, so auch zu Sportarten.