Was in Sportgarderoben wirklich geredet wird

Nach Donald Trump der Welt sein Verhältnis zu Frauen mit dem Spruch «You can grab them by the pussy» offenbarte und das in der Folge als Locker-Room-Talk abtat, weckte das zu Recht Empörung. Was ihn nicht davon abhielt, Präsident zu werden. Die eigentliche Frage, wie in Sportgarderoben denn nun wirklich gesprochen wird, wurde zu beantworten versäumt.