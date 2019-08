Zum Glück ist der Sommer vorbei

1979 kam in der Schweiz ein Film in die Kinos, der «Les petites fugues» hiess, Regie Yves Yersin, produziert vom Filmkollektiv Zürich. Ein Knecht, der sein Leben lang auf einem abgelegenen Bauernhof im Jura gearbeitet hat, kauft sich von seinen ersten paar Altersrenten ein Moped und beginnt, damit Ausflüge zu unternehmen, die ihn immer weiter wegführen von der kleinen Welt seines Alltags. Die Ausflüge verändern ihn und das Leben der Familie um ihn herum, es kommt zum Eklat – aber am Schluss geht alles gut aus. Mit fast einer halben Million Eintritte wurde «Kleine Fluchten» zum grossen Publikumserfolg. Ähnlich wie die «Schweizermacher» vom Jahr zuvor hat er Kultstatus und steht heute auf Platz sechs der erfolgreichsten Schweizer Filme überhaupt.

Tourismus ist deswegen Pop, weil er seinen Kunden zuflüstert, dass er das genaue Gegenteil einer Industrie sei.

Wegfahren, um etwas zu verändern: Dieses Versprechen war offensichtlich unwiderstehlich in der Schweiz der 1970er-Jahre, die sich selbst sehr eng vorgekommen ist. (Ebenso unwiderstehlich wie die Verlockung für ein sehr reiches und hoch industrialisiertes Land, sich selbst in einem kleinen Bauernhof wiederzuerkennen.) In denselben 1970er-Jahren konnten die Schweizer Reiseveranstalter jährlich zweistellige Zuwachsraten verbuchen. Während in der Ölkrise zwischen 1973 und 1976 andere Dienstleistungs- und Industriebranchen scharfe Einbrüche erlebten, wuchs die Tourismusindustrie ununterbrochen, in nie zuvor gekanntem Tempo. Der Anteil am durchschnittlichen Haushaltsbudget für Ferien stieg trotz der Krise unaufhaltsam. Flugreisen wurden immer populärer, die Destinationen immer exotischer.

In diesen 1970er-Jahren, dem Jahrzehnt von ABBA, den Rolling Stones und den Bee Gees, leben wir immer noch, was die Ferien angeht: «Stayin’ Alive». Ferien sind die Flucht ins Paradies, in den Zustand der Unschuld von früher. Tourismus ist Pop, eine globale Industrie des Als-ob, der Zitate und der endlosen Wiederholungsschleifen des Vertrauten. Natürlich sind Ferien für jeden von uns Privatsache und kostbare persönliche Auszeit. Und gleichzeitig die drittgrösste Dienstleistungsbranche des Planeten, mit gut zehn Prozent Anteil am globalen Bruttosozialprodukt. 1,4 Milliarden Touristen waren im vergangenen Jahr unterwegs, die höchste je registrierte Zahl.

Alles andere als exklusiv: Schlange stehen am Buffet im Ferienhotel. Foto: Getty Images

Tourismus ist auch deswegen Pop, weil er seinen Kunden zuflüstert, dass er das genaue Gegenteil einer Industrie sei, nämlich persönliches, individuelles Erleben. Reiseveranstalter mit Millionen von Kunden versprechen «Exklusivangebote»; Reiseführer in Auflagen von vielen Zehntausend Stück «Geheimtipps». «Neue Erfahrungen machen», sagen die Texte auf den Werbeplakaten dazu. «Willkommen im Paradies.» Das ist das laut geflüsterte Versprechen des Reisens: nur für dich. «Einzigartige Ich-Momente erleben.»

Das Paradies auf der Insel

Denn Pop-Bedeutungen sind selbstverständlich. Sie erschliessen sich nicht durch ihre Logik, sondern durch die Zugehörigkeit zur jeweils relevanten Gemeinschaft, hat der dafür zuständige Theoriehäuptling Diedrich Diederichsen formuliert. Und wie der Tourismus hat sich Pop aus gesellschaftlichem Gegenentwurf, Revolte und Flucht flugs in etwas verwandelt, was Diederichsen etwas grimmig «die ideologische Einverstandenheit aller» nennt: in einen Allesfresser, der jede abweichende Position – öko, alternativ, nachhaltig, egal – problemlos in den Mainstream eingemeindet und kommerziell nutzbar macht.