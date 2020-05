Vor 20 Jahren in Burgdorf – Zurück in die Oberstadt – oder doch nicht? Sollen die älteren Schülerinnen und Schüler am Abendumzug teilnehmen müssen? Und ab wann ist man «älter»? Solche Fragen trieben den Solätte-Ausschuss im Jahr 2000 um. Cornelia Leuenberger

Einen Abendumzug gibt es an der Solätte schon länger nicht mehr; dieses Bild entstand am Nachmittagsumzug 2019. Foto: Beat Mathys

In der «Berner Zeitung» vom Donnerstag, 25. Mai 2000, war zu lesen: «Abendumzug bleibt Pflicht». Ja, früher gab es an der Solätte nicht nur den Morgen- und den Nachmittagsumzug, sondern auch einen am frühen Abend. Er führte von der Schützenmatte zurück in die Oberstadt, quasi dorthin, wo das Fest am frühen Morgen seinen Anfang genommen hatte.