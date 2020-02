Vier Thuner Gemeinden mit einem Ziel – Zusammenspannen bringts Die Gemeinden Hilterfingen, Thun, Oberhofen und Sigriswil realisieren gemeinsam ein regionales Entwässerungsprojekt. Samuel Günter

Das alte Ländtehäuschen auf der Ländtematte von Hünibach (rechts) wird durch einen modernen Kiosk mit gedeckten Plätzen und Aussensitzplätzen ersetzt. In das Projekt soll nun auch ein Regenbecken integriert werden. Foto: Archiv

Die 40-jährige Hangleitung am rechten Thunerseeufer, welche Abwasser der vier Gemeinden Hilterfingen, Thun, Oberhofen und Sigriswil zur ARA Thunersee leitet, ist überlastet. Gemeinsam haben die vier Gemeinden ein Entwässerungskonzept ausgearbeitet. «Mit dem Bau eines einzigen grossen Regenbeckens auf der Ländtematte in Hünibach (Gemeinde Hilterfingen) können die Kapazitätsprobleme gelöst und Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen verhindert werden», ist einer gemeinsamen Mitteilung der Gemeinden zu entnehmen.

Das Regenbecken ist abgestimmt auf das Projekt «Umgestaltung Ländtematte» in Hünibach. Das Rückhaltebecken wird abgesehen vom Betriebsraum vollständig unterirdisch gebaut. Dadurch kann die Liegewiese weiterhin genutzt werden. Die Gesamtkosten für das Abwasserrückhaltebecken belaufen sich gemäss Mitteilung auf 3,1 Millionen Franken. Die Gemeinden haben folgenden Kostenteiler vereinbart. Die Stadt Thun übernimmt 55 Prozent der Kosten, Hilterfingen 18 Prozent, Oberhofen 6 Prozent und Sigriswil

21 Prozent.

Die Baupublikation ist bereits erfolgt. Der Baustart ist im kommenden Sommer vorgesehen. Die Ausführung erfolgt koordiniert mit der Umgestaltung der Ländtematte. (pd)