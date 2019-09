Zwei Punkte für Biel, ein Trauma für Bern

Der Rivale aus dem Seeland war dem Meister im vergangenen Playoff-Halbfinal in extremis unterlegen. Die Reprise in der Postfinance-Arena war nicht ausverkauft, immerhin knackten die Zuschauer zum ersten Mal in dieser Spielzeit die Grenze von 16000. Die Besucher sahen, wie die Mannschaft von Kari Jalonen 1:2 nach Penaltyschiessen verlor, wobei sie gegen Ende der regulären Spielzeit mehrfach die Entscheidung verpasst hatte. Beat Gerber etwa scheiterte um Zentimeter. Er traf den Pfosten, anschliessend kullerte der Puck aufreizend einsam durch den Torraum. Obwohl Gerber mit sechs SCB-Meistertiteln der höchstdekorierte Spieler in der Clubgeschichte ist, sind persönliche Erfolgserlebnisse in Form von Toren bei ihm selten.

Am Freitag wäre es zudem der Siegtreffer gewesen. «Ärgerlich, ging der Puck nicht rein. Doch die Niederlage kommt nicht von ungefähr. Bei uns passt noch nicht alles zusammen», sagte Gerber. «Aber uns bleibt noch Zeit.» Zufrieden war derweil Biels Trainer Antti Törmänen, der von einem «engen, guten Spiel» sprach. «Bern war zu Beginn besser, wir verpassten in der Verlängerung die Entscheidung.»

18 Penaltys, 1 Tor

Immerhin erreichten die Gäste das Penaltyschiessen. Und mit etwas Boshaftigkeit lässt sich festhalten, dass die Gegner des SCB momentan den Zusatzpunkt auf sicher haben, wenn dieser nach Ablauf der 65 Minuten vergeben wird. In der Champions Hockey League zogen die Berner im finalen Eins-gegen-eins zweimal gegen Skelleftea und einmal gegen Kärpät Oulu den Kürzeren. Am Freitag blieben sie erneut ohne Penaltytor. Die Saisonbilanz in dieser Disziplin: 18 Versuche, 1 Tor. «Kopfsache», sagt Gerber. Wird das Penaltyschiessen im Training geübt? Gerber trocken: «Offenbar zu wenig.»