Kopf der Woche – Zweifache Medaillengewinnerin Cynthia Reinle vom TV Unterseen gewann an den Schweizer Hallenmeisterschaften eine Silber- und eine Bronzemedaille. Ueli Flück

Cynthia Reinle, zweifache Medaillengewinnerin an den Schweizer Hallenmeisterschaften. Foto: PD

2019 war Cynthia Reinle (TV Unterseen) schweizweit die schnellste 100-m-Sprinterin der Kategorie U-20. Im kommenden Mai wird die vielseitige Sportlerin 20-jährig, das U vor 20 entfällt. Und so startete die TVU-Athletin am vergangenen Wochenende an den Schweizer Hallenmeisterschaften erstmals bei den Aktiven.

Der Einstand gelang formidabel. Sie gewann im 60-m-Sprint hinter den arrivierten Ajla Del Ponte (Ascona) und Léa Sprunger (Nyon) mit persönlicher Bestleistung von 7,43 Sekunden die Bronzemedaille. Über 200 m lief Cynthia Reinle mit 24,38 ebenfalls persönliche Bestleistung und sicherte sich hinter Cornelia Halbheer (LV Winterthur) Silber. Dieser ausgezeichnete Start ins Leichtathletik-Jahr 2020 schürt Hoffnungen auf eine erfolgreiche Freiluftsaison. Vorerst aber küren wir Cynthia Reinle zum BO-Kopf der Woche.